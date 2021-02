Jürgen Domian mit prisma bei Clubhouse: Zweite Folge kommt

Jürgen Domian, Deutschlands Kult-Talker Nummer Eins, hat am Montagabend seine "Clubhouse"-Premiere gefeiert. prisma-Chefredakteur Stephan Braun und Christian Parth, Redaktionsleiter "Domian Live", haben mit der WDR-Legende gesprochen und setzen dies am 22. Februar in einer zweiten Ausgabe fort.

Um 21 Uhr ging es am Montagabend in der Audio-Network-App "Clubhouse", in der man live bei Diskussionsrunden zuhören oder mitmachen kann, los. Stephan Braun und Christian Parth hießen Jürgen Domian auf der "Clubhouse"-Bühne willkommen und plauderten mit ihm und über 100 Zuhörern rund eine Stunde lang über verschiedenste Themen.

Dabei ging es um Karneval in Corona-Zeiten, kuriose Anrufe und Nonnen. Oder wie Stephan Braun in "Herzblatt-Manier" am Ende der ersten Folge zusammenfasste: "Domian ist assimilierter Kölner, der keinen Spaß an der Verkleidung hat und heute am Rosenmontag auf den Kölner Straßen kein karnevalistisches Treiben gesehen hat. Dazu weiß er, dass man mittlerweile allen Schweinskram googeln kann. In sehr beeindruckender Erinnerung ist ihm der Herr 'Dom Eins' geblieben und er hat damals sogar mit einem Sklaven gesprochen. Domian engagiert sich sehr für die Miltred Scheel-Stiftung und weiß auch, dass die Nonnen sehr früh schlafen gehen. Einmal hat er sogar Scheiße gebaut. Der Domian – ein sehr warmherziger Mensch!"

Folge 2 mit prisma und Jürgen Domian

Grund genug, das Gespräch mit Domian um eine weitere Ausgabe zu verlängern. Am Montag, 22. Februar, folgt ab 21 Uhr der zweite Teil mit dem gebürtigen Gummersbacher, der über 20 Jahre mit seinem Format "Domian" auf 1LIVE und im WDR-Fernsehen zu hören und zu sehen war.

Moderiert wird der Talk erneut von Stephan Braun und Christian Parth. Sie führen durch das Live-Gespräch und steuern die Diskussion mit den Usern. Diese können sich innerhalb der App melden, wenn sie selbst etwas sagen möchten oder aber auch als stille Zuhörer an der Gesprächsrunde teilnehmen.

Die App "Clubhouse" erlebt seit Wochen eine Nutzeransturm, wird derzeit jedoch nur für Apple-Nutzer im App-Store angeboten. Hinzu kommt, dass jeder, der mitmachen will, eine Einladung benötigt. Einladungen können zum Beispiel von Freunden oder Bekannten verschickt werden, die bereits bei "Clubhouse" aktiv sind.

Nutzer eines Android-Smartphones müssen sich derweil noch gedulden. Es gibt zwar erste Hinweise darauf, dass "Clubhouse" bald auch im PlayStore von Google zu finden sein wird, nur wann das der Fall sein wird, steht noch nicht fest.