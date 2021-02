Klub-WM 2021: Spiele des FC Bayern München im Live-Stream

Top-Start in den USA

"Avengers" spielen 187,7 Millionen Dollar an einem Wochenende ein

Ein Einspielergebnis von 187,7 Mio. US-Dollar am ersten Wochenende katapultiert die "Avengers 2: Age of Ultron" in den USA an die Spitze der Kinocharts. Der Film erreichte das zweiterfolgreichste Startwochenende in der Geschichte des amerikanischen Kinos.

