Klub-WM 2021: Wer zeigt die Spiele des FC Bayern live?

Ein weiterer Titel für den FC Bayern? Der Triple-Sieger ist ab 8. Februar 2021 bei der FIFA Klub-WM gefordert. Das Mini-Turnier findet in Katar statt.

Als Champions-League-Sieger sind die Bayern automatisch für das Halbfinale qualifiziert. Der Gegner muss noch ermittelt werden. Am 8. Februar trifft der deutsche Rekordmeister auf den Sieger der Partie zwischen Al-Duhail SC (Katar) und Al

Ahly Sports Club (Ägypten).

Streaming-Anbieter DAZN zeigt sowohl die beiden Halbfinals bei der Klub-WM als auch das Finale und das Spiel um Platz drei. Am 7. Februar steigt DAZN mit dem ersten Halbfinale zwischen dem Sieger der CONMEBOL Libertadores und dem Sieger der Vorrundenpartie zwischen UANL Tigres und Ulsan Hyundai in den Wettbewerb ein. Der Sieger der Libertadores, das südamerikanische Pendant zur Champions League, wird im Finale am 30. Januar 2021 zwischen den brasilianischen Teams Palmeiras São Paulo und FC Santos ermittelt. Auch dieses Spiel ist live bei DAZN zu sehen (Anpfiff: 21.00 Uhr deutscher Zeit).

Für die Bayern sind es mal wieder anstrengende Wochen. Vor der Klub-WM ist der Spitzenreiter der Bundesliga am Freitag, 5. Februar (20.30 Uhr) in Berlin bei Hertha BSC gefordert. Am Montag, 15. Februar (20.30 Uhr) trifft Bayern München auf Arminia Bielefeld. Die beiden Bundesliga-Spiele werden ebenfalls bei DAZN übertragen.

DAZN jetzt einen Monat kostenlos testen.*

Spielplan und Sendetermine bei der Klub-WM

Sonntag, 7. Februar 2021

Halbfinale 1: Palmeiras São Paulo/FC Santos - UANL Tigres/Ulsan Hyundai, 19.00 Uhr (DAZN)

Montag, 8. Februar 2021

Halbfinale 2: Al-Duhail SC/Al Ahly Sports Club - FC Bayern München, 19.00 Uhr (DAZN)

Donnerstag, 11. Februar 2021

Spiel um Platz 3: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2, 16.00 Uhr (DAZN)

Finale: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2, 19.00 Uhr (DAZN)

*Bei diesem Link handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Wenn Sie auf den Link klicken und anschließend das Angebot wahrnehmen, bekommen wir eine Provision. Für Sie ändern sich weder Preis noch Konditionen.

Quelle: areh