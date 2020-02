Nacktfotos

In einer digitalen Sonderedition veröffentlichte der "Playboy" am Freitag bislang unveröffentlichte Nackt-Fotos von Laura Müller. Denn die Bilder kommen offenbar richtig gut an.

Die Februar-Ausgabe des "Playboy" war der Verkaufsschlager schlechthin. Der Grund: die sexy Fotos von Michael Wendlers Freundin Laura Müller. Ein echter Coup. "Playboy"-Chef Florian Boitin bereiten die Verkaufszahlen hörbar Freude: "Die Ausgabe mit Laura Müller war ein grandioser Erfolg. Wir haben annähernd doppelt so viele Hefte der Februar-Ausgabe verkauft wie vor einem Jahr", so Boitin gegenüber "Bild". Natürlich freute sich auch Laura selbst über den Print-Erfolg mit ihr auf dem Cover: "Ich bin natürlich super stolz", sagte sie gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Kein Wunder, dass das Männer-Magazin jetzt für Nachschub sorgt: Für Fans der leichtbekleideten 19-Jährigen gibt es nun neue Bilder in Form eines digitalen Specials, dass der "Playboy" zum bezahlten Download anbietet. Auf zehn bislang unveröffentlichten Motiven präsentiert sich Laura erneut von ihrer erotischsten Seite.

Aber auch auf dem Tanz-Parkett macht Laura Müller eine gute Figur. Aktuell ist die Freundin von Schlagerstar Michael Wendler bei "Let's Dance" im TV zu sehen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH