Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 10. Januar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 10. Januar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Datenklau und Meinungsmache – droht ein schmutziges Wahlkampf-Jahr?

Datenklau und Meinungsmache – droht ein schmutziges Wahlkampf-Jahr? Gäste: Konstantin von Notz (Mitglied des Innenausschusses), Anke Domscheit-Berg (Unternehmerin, Publizistin, MdB), Stephan Mayer (Parlamentarischer Staatssekretär bei Bundesinnenminister Horst Seehofer), Ranga Yogeshwar (Physiker, Autor), Miriam Meckel (Kommunikationswissenschaftlerin, Herausgeberin der "WirtschaftsWoche")

Für viele Politiker ging das neue Jahr durch den Datenklau alles andere als erfreulich los. Ist das schon ein Vorzeichen für das Wahlkampf-Jahr 2019 mit vier Landtagswahlen und der Europawahl? Darüber diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 14. Januar, 21 Uhr (ARD)

Montag, 14. Januar, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 16. Januar, 23 Uhr (ARD)

Mittwoch, 16. Januar, 23 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 20. Januar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 20. Januar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6. Februar, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 6. Februar, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

