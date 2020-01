Emotionaler Post bei Instagram

Motsi Mabuse feiert ein persönliches Jubiläum: Vor 20 Jahren kam sie nach Deutschland und postete nun einen emotionalen Text auf ihrem Instagram-Account. "Wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, dass ich mich wirklich gesegnet fühle. Ich nenne Deutschland jetzt meine Heimat, sogar mein Pass sagt das." Sie sei nun schon länger in Deutschland als sie jemals in Südafrika war.

Die letzten 20 Jahre haben Motsi Mabuse gelehrt, dass sich harte Arbeit auszahle – sogar mehr als das: "Sei echt, sei authentisch, sei leidenschaftlich für das, woran du glaubst", appelliert die 38-Jährige an ihre Fans. "Verwundbarkeit ist keine Schwäche, es wird mehr Niederlagen als Siege geben, aber du lernst, besser zu verlieren."

Auch jede Menge Dankbarkeit empfindet die Mutter einer kleinen Tochter: "Ich danke Deutschland für all die Lektionen, all die Möglichkeiten, all die geschlossenen Türen, all diejenigen, die es gewagt und die Türen geöffnet haben." Als Türöffner nennt sie insbesondere RTL und die Show "Let's Dance". Durch dieses ungeplante Engagement stieg aber auch ihre Verantwortung. Sie hoffe, dass sie einige falsche Vorstellungen und Stereotypen über Ausländer und schwarze Frauen gebrochen habe. Denn "wir sind fähig, wir sind bereit, wir haben Ambitionen, wir sind hier und wir sind Teil dieses Kontinents."

Auch bei der inzwischen 13. Staffel von "Let's Dance" ist Motsi Mabuse neben Jorge González und Joachim Llambi wieder Teil der Jury. Am Freitag, 21. Februar, geht es um 20.15 Uhr los mit "Die Große Kennenlernshow". Als Teilnehmer sind unter anderem Ailton, Sabrina Setlur, Ilka Bessin und Wendler-Freundin Laura Müller dabei. Alle Kandidaten von "Let's Dance" sehen Sie in unserer Bildergalerie.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH