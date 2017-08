| Verlosung

Natürlich schön, perfekt gestylt

Deutschlands erfolgreichster Shopping-Sender QVC ist auch in diesem Jahr wieder offizieller Partner der Vogue Fashion's Night Out am 8. September. In einer vierstündigen Livesendung mit vielen prominenten Gästen präsentiert QVC die neuesten Style- und Mode-Trends der Saison direkt von der Kö.

Mit dabei sind unter anderem die Kreationen von Jette Joop und Thomas Rath. Außerdem eröffnet in der Lobby des Hotel InterContinental Düsseldorf die QVC Beauty Lounge mit Kosmetiktipps von Make-up Artist Boris Entrup und Haarstylings von Philips. prisma und QVC verlosen eine stylische Bowlingtasche von Jette und einen wohltuenden Doctor Babor Ultrasonic Skin-Activator im Gesamtwert von 330 Euro.

Einfach bis zum 1. September anrufen und gewinnen: 01379/88 85 20 (0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. prisma-Mitarbeiter dürfen nicht teilnehmen. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 01.09.2017.)