| Moderatorin von "Explosiv"

Nazan Eckes gibt Comeback nach Babypause

Nazan Eckes ist aus der Babypause zurück: Nachdem die 41-Jährige im vergangenen Jahr erneut Mutter geworden ist, moderiert sie am kommenden Montag erstmalig wieder das RTL-Boulevardmagazin "Explosiv".

"Ich freue mich sehr, genau im Jubiläumsmonat wieder zurück bei 'Explosiv' zu sein und finde es toll, dass uns die Zuschauer über so viele Jahre hinweg die Treue gehalten haben", sagte Eckes. "Meine Kollegen und ich sind hochmotiviert, auch weiterhin tagtäglich eine spannende und vielseitige Sendung auf die Beine zu stellen."

Eckes brachte am 21. November 2016 Sohn Ilyas in Köln zur Welt. Für die Moderatorin und ihren Mann, den Künstler Julian Khol, ist es das zweite Kind. Ihr Sohn Lounis wurde am 3. Oktober 2014 geboren.

Bereits seit September 2005 gehört Eckes zum Moderationsteam des Magazins und hat schwerpunktmäßig die Weekend-Ausgabe moderiert. Seit 2015 präsentiert sie das RTL-Magazin "Explosiv" als Hauptmoderatorin im Team mit ihren Kolleginnen Elena Bruhn, Miriam Lange und Sandra Kuhn.