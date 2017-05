| Fünfte Staffel der Sat.1-Show

"The Taste": Dreharbeiten zur fünften Staffel sind gestartet

Nachschlag in Sat.1: In München sind die Dreharbeiten zur fünften Staffel der Koch-Show "The Taste" gestartet. Mit dabei sind wieder die vier Köche Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Roland Trettl. Im TV sollen die neuen Folgen im Herbst 2017 zu sehen sein.

Geht es nach Sat.1, wird die fünfte Staffel von "The Taste" mit so viel geballter Koch-Leidenschaft wie noch nie auf Sendung gehen. Der Grund: Statt bislang 16 Kandidaten können sich insgesamt 20 Teilnehmer für die begehrten Plätze in den vier Teams der Star-Köche qualifizieren.

Gemeinsam mit Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Roland Trettl treten sie anschließend gegeneinander an, um den perfekten Genuss-Löffel zu kreieren. Ebenso geht es um 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch. Im Fernsehen sollen die neuen Folgen ab Herbst 2017 ausgestrahlt werden. Genau Sendetermine nannte Sat.1 noch nicht.

Mit der vierten Staffel erreichte Sat.1 im Vorjahr am Mittwochabend Spitzenquoten von bis zu 12,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Moderiert wird "The Taste" von Christine Henning.