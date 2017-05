| Mit Idris Elba und Matthew McConaughey

"Der dunkle Turm": Das ist der erste offizielle Trailer

Regisseur Nikolaj Arcel bringt Stephen Kings "Der dunkle Turm" im August auf die große Leinwand. Jetzt ist ein erster offizieller Trailer mit Idris Elba und Matthew McConaughey zu sehen.

Es gibt nicht nur diese eine Welt, die wir kennen. Es gibt auch noch andere Welten, die allesamt durch einen steinernen Turm in der Mitte des Universums zusammengehalten werden. Und Walter O'Dim, auch bekannt als der Mann in Schwarz (Matthew McConaughey), möchte den dunklen Turm zu Fall bringen.

Revolvermann Roland Deschain (Idris Elba) will das wiederum mit aller Macht verhindern. Als der letzte seiner Art zieht er durch seine sterbende Welt und trifft dort auf den jungen Jake (Tom Taylor), dem im uns bekannten New York ebenfalls nicht verborgen blieb, dass das Gleichgewicht des Universums stark ins Wanken geraten ist. Gemeinsam versuchen sie den dunklen Turm in einer Schlacht zwischen Gut und Böse vor dem Mann in Schwarz zu verteidigen.

Sehen Sie hier den Trailer zu "Der dunkle Turm":

In Deutschland startet "Der dunkle Turm" am 4. August im Kino.