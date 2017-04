| Die Highlights im Mai

Neu bei Amazon Prime: American Gods, Straight Outta Compton und mehr

Streaming-Anbieter Amazon Prime Video nimmt im Mai wieder einige neue Filme und Serien in sein Programm auf. Zu den Highlights gehören der kometenhafte Aufstieg der Hip-Hop-Gruppe N.W.A., völlig neue Einblicke in die Archive von Hugh Hefner sowie die erste Staffel von "American Gods".

Basierend auf dem Roman von Neil Gaiman erzählt die Fantasyserie "American Gods" von alten und neuen Göttern, die in menschlicher Gestaltet durch die USA wandeln und vor einem Krieg stehen. Zum prominenten Cast gehören u.a. Ian McShane ("Fluch der Karibik"), Gillian Anderson ("Akte X") und Emily Browning ("Pompeii").

Sehen Sie hier den Trailer zu "American Gods":

Neu im Programm ist auch die Serie "American Playboy: The Hugh Hefner Story", die im Amerika der Nachkriegszeit beginnt und den Zuschauer mit auf eine Reise durch das Leben und die Karriere von Hugh Hefner nimmt – von der ersten Veröffentlichung des Magazins im Jahr 1953 bis in die Gegenwart. Das Amazon Original verspricht " einen nie dagewesenen Einblick in Hugh Hefners Archive mit Tausenden von Stunden an Videomaterial und seinen persönlichen Sammelalben."

Mit Straight Outta Compton startet zudem ein Film, der den rasanten und gefährlichen Aufstieg der Hip-Hop-Gruppe N.W.A. zeigt. Gegründet von fünf jungen Männern, noch heute unter ihren Künstlernamen Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren, Eazy-E, und DJ Yella bekannt, greift die Gruppe in ihren Songs den von Gangs, Drogenhandel, Gewalt und Rassismus geprägten Alltag im Los Angeles der 80er Jahre auf.

Sehen Sie hier den Trailer zu "Straight Outta Compton":

Zu den weiteren Highlights im Mai bei Amazon Prime Video zählen u.a. die zweite Staffel von "The Path", das Drama "Everest" mit Jason Clarke in der Hauptrolle und Neues von der Familie Gallagher in der sechsten Staffel von "Shameless".

Die Amazon-Prime-Video-Highlights im April in der Übersicht:

Neue Filme

Messners Himalaya (ab 05.05.)

Unknown User (ab 07.05.)

Straight Outta Compton (ab 16.05.)

Verräter wie wir (ab 17.05.)

Operation Anthropoid (ab 20.05.)

Dating Queen (ab 21.05.)

Sunday Horse – Ein Bund fürs Leben (ab 25.05.)

Searching for Sugar Man (ab 25.05.)

Amy – The girl behind the name (ab 26.05.)

Everest (ab 28.05.)

Neue Serien & Staffeln

American Gods – Staffel 1 (jede Woche eine neue Folge ab 01.05.)

The Team – Staffel 1 (ab 01.05.)

Blutsbande – Staffel 2 (ab 01.05.)

American Playboy: The Hugh Hefner Story (ab 05.05.)

The Path – Staffel 2 (ab 12.05.)

Shameless – Staffel 6 (ab 31.05.)

Die genannten Inhalte stehen über die Amazon Prime Video-App für Smart TVs, mobile Geräte wie Tablet und Smartphones, Amazon Fire TV, dem Fire TV Stick oder online unter amazon.de/primevideo zum Abruf bereit.