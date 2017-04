| Im Video

Erster Trailer zu "Kingsman 2: The Golden Circle" online

Mit "Kingsman: The Secret Service" hat Regisseur Matthew Vaughn im Frühjahr 2015 ein actionreiches Spektakel mit einer deftigen Prise Selbstironie abgeliefert. Jetzt zeigt der erste Trailer zur Fortsetzung, dass er auch in "Kingsman 2: The Golden Circle" auf dieselben Zutaten setzt.

Die "Kingsman", Top-Spione einer unabhängigen, internationalen Geheimdienst-Organisation, stehen vor einer neuen Herausforderung: Nachdem ihr Hauptquartier zerstört wurde und die Welt erneut bedroht wird, müssen Eggsy (Taron Egerton) und Merlin (Mark Strong) mit der verbündeten US-Spionageorganisation namens "Statesman" zusammenarbeiten.

Dort treffen sie nicht nur auf die strenge Leiterin Ginger (Halle Berry), sondern auch auf den US-Spion Agent Tequila (Channing Tatum). Zum Cast gehören weiter Julianne Moore als Poppy, Jeff Bridges als Agent Champagne sowie Colin Firth, der als Harry Hart vor einer Rückkehr steht.

Sehen Sie hier den offiziellen Trailer zu "Kingsman 2: The Golden Circle":

"Kingsman 2: The Golden Circle" startet am 28. September 2017 in die deutschen Kinos.