Quentin Tarantino hat sich mit Daniela Pick verlobt

Regisseur Quentin Tarantino ist vom Markt. Laut israelischen Medienberichten ist der 54-Jährige mit Daniela Pick verlobt.

In Quentin Tarantinos "Kill Bill" (2003) endet eine Hochzeit in einem Blutbad. Zum Glück hat der Kultregisseur trotzdem keine Angst, selbst vor den Traualtar zu treten. Der 54-Jährige soll sich laut israelischen Medienberichten mit seiner Freundin Daniela Pick verlobt haben. Tarantino lernte die 33-Jährige 2009 in Israel kennen, als er Werbung für seinen Film "Inglourious Basterds" machte.

"Es ist wahr. Wir sind sehr froh und aufgeregt", bestätigte Pick – Tochter der israelischen Sängerin Svika Pick – die Gerüchte gegenüber "Ynetnews.com". Die beiden sollen sich demnach Freitagnacht in Los Angeles verlobt haben. Svika Pick zeigte sich erfreut über die Verlobung ihrer Tochter. "Ja, es gibt viel zu feiern in unserer Familie. Sie haben sich gestern verlobt, wir wünschen ihnen Mazal Tov."

