"GoodFellas"-Klassentreffen

Martin Scorsese holt Joe Pesci zu "The Irishman"

Klassentreffen der "GoodFellas": Martin Scorsese holt Joe Pesci für "The Irishman" aus dem Ruhestand. Robert De Niro und Al Pacino sind für die Hauptrollen in dem Gangsterepos schon länger an Bord.

Martin Scorsese hat ihn überreden können: Joe Pesci kehrt aus dem Ruhestand zurück und spielt Mafiaboss Russel Bufalino in Scorseses Gangsterfilm "The Irishman". Gerüchten zufolge soll er 50 Mal abgelehnt haben, bis er nun doch einwilligte, wieder an der Seite von Al Pacino und Robert De Niro zu drehen.

Für De Niro, Pesci und Scorsese wird das Gangsterepos eine Art Klassentreffen: Die drei Amerikaner italienischer Herkunft drehten bereits das Boxerdrama "Wie ein wilder Stier" (1980) und die Mafiafilme "GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia" (1990) und "Casino" (1995) zusammen.

Oscargewinner Scorsese ("Departed - Unter Feinden") porträtiert in seinem neuen Projekt den Auftragskiller Frank "The Irishman" Sheeran, der kurz vor seinem Tod gestand, den mächtigen Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa umgebracht zu haben. Bis heute konnte seine angebliche Tat nicht bewiesen werden. Als Vorlage für Scorseses Film dient das Buch "I Heard You Paint Houses" von Charles Brandt, der mit Sheeran Gespräche geführt haben soll.

Harvey Keitel und Bobby Cannavale sind ebenfalls für Rollen im Gespräch, wobei die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind. Laut "Deadline" sollen die Dreharbeiten bereits nächsten Monat in und um New York beginnen.

Quelle: teleschau - der mediendienst