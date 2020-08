| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 26. August, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 26. August, 22.45 Uhr (ARD) Themen: Coronavirus, Nawalny und US-Wahlkampf

Coronavirus, Nawalny und US-Wahlkampf Gäste: Markus Söder, (CSU, Ministerpräsident Bayern), Hendrik Streeck (Virologe), Pinar Atalay (ARD-Moderatorin), Dagmar Rosenfeld (Chefredakteurin "Die Welt"), Markus Feldenkirchen ("Der Spiegel")

Die Regierungschefs der Bundesländer wollen am Donnerstag gemeinsam mit der Bundeskanzlerin eine Strategie beraten, wie sie die steigenden Infektionszahlen in den Griff bekommen. Muss die Maskenpflicht ausgeweitet werden? Müssen wirklich alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten getestet werden? Und werden Geburtstagsfeiern wieder eingeschränkt? Fragen an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.

Zu Beginn der Pandemie hieß es, möglichst viel zu testen, sei das Gebot der Stunde. Nun schlagen führende Virologen eine neue Teststrategie vor, da die Kapazitäten der Labore an ihre Grenzen kommen. Wie sinnvoll ist das? Außerdem konzentrieren sich die Wissenschaftler auf die Erforschung einer möglichen Immunität von genesenen Covid-19-Patienten. Ist eine zweite Infektion möglich? Der Virologe Hendrik Streeck will dies in einer neuen Studie untersuchen.

Weitere Themen sind der Fall Alexej Nawalny und der US-Wahlkampf.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 27. August, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 27. August, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 31. August, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 31. August, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.