Nach Tournee mit Baby

Sarah Connor nimmt sich Auszeit – aus gutem Grund

Für Sarah Connor waren die letzten Monate sehr anstrengend: Erst Tournee mit Babybauch, dann Tournee mit Baby – kein Wunder also, dass die Sängerin nun eine Pause braucht: "In den nächsten Monaten wird es bei mir etwas ruhiger werden", kündigt die Blondine in einem langen Facebook-Eintrag ihre mediale Auszeit an.

"Mein Mann und meine Kinder freuen sich nach der Tournee sehr, dass Mama jetzt an den Wochenenden wieder zu Hause ist und wir nicht ständig unsere Koffer packen müssen", erklärte die Sängerin. Connors Plan für die kommenden Wochen: "Im Wald mit Jaxy spazieren gehen, damit er in Ruhe seinen Mittagsschlaf halten kann, während die anderen sich mit Papa im Kletterpark in der Nähe vergnügen". Die Fans reagierten auf die Ankündigung mit viel Verständnis.

Quelle: teleschau – der Mediendienst