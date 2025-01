Schauspiel-Legende Otto Schenk ist tot

Die Karriere des Film- und Bühnenstars begann in den frühen 1950er-Jahren. Nach einer Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar war Schenk unter anderem am Wiener Volkstheater als Theaterregisseur tätig; seine erste Oper, Mozarts "Zauberflöte", inszenierte er 1957 am Salzburger Landestheater. Im Laufe seiner langjährigen Karriere verschlug es Schenk unter anderem an Bühnen in München, Berlin und New York.