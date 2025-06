"Book Club - Ein neues Kapitel": Kritik zur SAT.1-Free-TV-Premiere mit Diane Keaton, Candice Bergen, Jane Fonda und Mary Steenburgen

Eigentlich wollten sich Diane (Diane Keaton), Sharon (Candice Bergen), Vivian (Jane Fonda) und Carol (Mary Steenburgen) bei ihren regelmäßigen Treffen zum "Book Club" nur ein bisschen miteinander über Literatur unterhalten. Doch dann katapultierte der Erotik-Bestseller "Fifty Shades of Grey" die vier langjährigen Freundinnen eines Buchklubs hinaus aus der Prä-Christian-Grey-Ära in eine unbekannte Sphäre, in der auch Frauen über 60 Jahren ein Recht auf Liebe und Leidenschaft haben.

Book Club – Ein neues Kapitel Komödie • 08.06.2025 • 20:15 Uhr

Wie die Begegnung mit dem Schmuddelroman den Hormonhaushalt des Leseratten-Quartetts nachhaltig durcheinanderbringt, skizziert ein paar Jahre nach "Book Club – Das Beste kommt noch" (2018) die Fortsetzung "Book Club – Ein neues Kapitel" (jetzt als Free-TV-Premiere bei SAT.1). Es hat sich in der Zwischenzeit einiges getan bei den Best Agerinnen – allen voran bei Vivian. Bei einem der Treffen überrascht sie ihre Freundinnen mit einem Verlobungsring. Doch was wäre eine Verlobung ohne eine entsprechende Party? Denn schließlich kann man auch weit jenseits der 60 noch ordentlich auf den Putz hauen.

Zwischen italienischem Charme und einer Nacht in der Gefängniszelle So geht es für Diane, Sharon, Vivian und Carol zum Junggesellinnenabschied nach Bella Italia. Was in Rom mit netten Selfies vor historischer Kulisse (Sharon: "Ich liebe alles, bei dem der Putz noch mehr abbröckelt als bei mir.") beginnt, nimmt rasch eine chaotische Wendung – samt Hubschrauberflug über der Ewigen Stadt, aphrodisierenden Begegnungen mit charmanten Italienern und einer Nacht hinter Gittern. Denn: "Das Leben ist wie ein guter Roman: Man weiß nie, was im nächsten Kapitel passiert." Wie schon der erste Film fischt Bill Holdermans (Regie, Drehbuch) Fortsetzung in humoristisch recht seichten Gewässern. Für kurzweilige Popcornunterhaltung samt prominenter Darstellerinnenriege ist in der Komödie jedoch gesorgt.

Book Club – Ein neues Kapitel – So. 08.06. – SAT.1: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.