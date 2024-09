"Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause im Interview: "Manche sind natürlich auch völlig durchgeknallt"

Seit 20 Jahren verkuppelt Inka Bause in der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau" einsame Herzen - und das mit großem Erfolg. Zahlreiche Ehen wurden geschlossen und Kinder geboren. Im Interview hat Inka Bause über die Veränderungen bei "Bauer sucht Frau" und die Verbindung zu den Landwirten gesprochen. Zudem hat die Moderatorin unter anderem verraten, wie es um Liebespost steht, die sie selbst zugeschickt bekommt.

Die Jubiläumsstaffel "Bauer sucht Frau" startet am 30. September 2024 bei RTL um 20:15 Uhr. Immer montags gibt es eine neue Folge.

Nach 20 Jahren Profi-Arbeit als Kupplerin hast du bestimmt ein geschultes Auge. Hast du vorher schon ein Gefühl, wer zusammenkommen könnte? Und wenn ja, wie gut ist deine Quote?

Mittlerweile spürt man das sehr schnell. Ich habe ja mehrere Etappen. Ich bin bei der Briefübergabe dabei und da merkt man schon die Reaktionen, wenn die Briefe aufgehen "Wow, das hätte ich ja nicht gedacht, dass sich so ein toller Mensch für mich bewirbt" oder man merkt eben "Na ja, es haben sich nicht die beworben, von denen ich dachte, dass sie sich bewerben". Was aber auch nichts zu sagen hat. Und ich merke es auch beim Scheunenfest, wenn die sich das erste Mal gegenüberstehen, auch wenn sie alle wahnsinnig aufgeregt sind. Man kriegt es zum Ende des Scheunenfestes schon mit, wenn dann auch die Party am Gange ist, was etwas werden könnte und was eher nur eine schöne Hofwoche wird. Ich bin mittlerweile schon ganz gut darin. Obwohl das Schöne an der Liebe ist ja, dass sie so unterschiedliche Wege geht, sodass wir schon einige verrückte Geschichten hatten. Ich sag' auch den Bauern: "Geht das Risiko ein, auch wenn ihr auf den ersten Blick vielleicht nicht direkt denkt, dass es klappen könnte. Lasst euch senden, denn euch sehen noch so viele Menschen". Damit die Bauern die Chance haben, gesehen zu werden. Das ist ja eine Berufsgruppe, die wird nicht gesehen. Sie leben recht oft in kleinen Dörfern und manchmal auf einsamen Höfen, die haben wenig Chancen Leute kennenzulernen. Wir bieten ihnen das Tor zur großen weiten Welt und zur Aufmerksamkeit.

Bestimmt hat sich nicht nur die Location geändert. Seit ca 15 Jahren seid ihr auf dem Rittergut in Stadthagen. Aber wie hat sich "Bauer sucht Frau" in den fast 20 Jahren verändert?

Alles, denn die Bauern haben sich geändert, die Menschen haben sich geändert. Vor 20 Jahren hatten alle kaum Internet, keine Smartphones. Ob in der Großstadt oder auf dem Land, die Grenzen haben sich aufgelöst. Natürlich haben die mehr Natur, aber der Zugriff auf die Welt, ist ja genauso wie wir es immer hatten in der Großstadt. Der Zugriff auf Kultur, auf Bildung durchs Internet ist eins zu eins. Wir haben es mit ganz aufgeklärten, modernen, jungen Bauern zu tun, und auch mit älteren, die absolut in der Marktwirtschaft angekommen sind, politisch engagiert und weltoffen sind. Das war vor 20 Jahren noch ganz anders. Aber es geht immer noch um die Liebe und das Verlieben ist noch genauso wie vor 20 Jahren.

Du stehst nun seit 20 Jahren für "Bauer sucht Frau" vor der Kamera - und das mit viel Herzblut, wie es scheint. Gibt es etwas, das du an deinem Job nicht so gern magst?

Nein, da mach' ich alles gern. Ich fahre wahnsinnig gern auf die Höfe, dann werde ich manchmal bekocht oder ich krieg' Wurst oder frische Eier mit. Durch das Land zu fahren, genieße ich, denn wir machen fast alles mit dem Auto. Ich will gar nicht so gern Fliegen, weil dann kriegt man nicht so richtig mit, wie schön Deutschland ist. Natürlich ist nicht jeder Hof schön und nicht jeder Bauer ist gleich sympathisch. Natürlich habe ich auch Bauern, bei denen ich mich wohler fühle und Bauern, wo die Chemie etwas weniger stimmt, aber das ist ja auch ganz normal und das macht es ja auch spannend. Und wenn mir dann so etwas mitgeteilt wird, dass Julia und André, aus der letzten Staffel, Eltern geworden sind und wir mittlerweile fast 50 "Bauer sucht Frau"-Kinder haben, freue ich mich über den unglaublichen Erfolg. Oder auch Olaf, aus der ersten Staffel, der mir geschrieben hat, dass er dieses Jahr heiratet. Dass er sich nach 20 Jahren mit einem handgeschriebenen Brief bei mir meldet, das hat mich schwer beeindruckt.

Du bekommst sicherlich auch selbst viel Liebespost. Wie gehst du damit um, was schreibt man dir so und war vielleicht schon mal ein Brief dabei, bei dem du dich angesprochen gefühlt hast?

Ich bekomme ganz wenig Liebespost. Vielleicht, weil die Männer Angst vor mir haben. Ich kriege ganz selten Briefe und wenn, sind das wirklich ganz tolle Briefe. Manche sind natürlich auch völlig durchgeknallt. Ich glaube, ich bin den Männern zu selbstbewusst oder zu laut. Aber wenn ich einen ernstgemeinten Brief bekomme, sind es wunderbare Briefe von wunderbaren Männern, denen ich dann immer handschriftlich zurückschreibe. Dann antworte ich, dass sie hoffentlich verstehen, dass ich auf diesem Weg nicht den 'Mann fürs Leben' finden will. Und sie verstehen es auch. Ich lass' mich nicht über Instagram anschreiben, da muss sich ein Mann was anderes einfallen lassen, als nur in die Tasten zu tippen …

Wie ist das, wenn du durch die Stadt gehst? Wirst du immer angesprochen? Oder gehst du nur "getarnt" in die Öffentlichkeit?

Ich hasse es, mich zu tarnen. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich eine Sonnenbrille trage. Hüte stehen mir nicht, aber ich habe natürlich eine sehr auffällige Frisur. Ich lebe damit (erkannt zu werden) und ich lebe sehr gern damit. In der Großstadt ist das ganz verhalten. Ich bin es gewohnt. Mit 16 Jahren bin ich ja sehr berühmt geworden in der DDR, wo mich wirklich jeder kannte und das habe ich auch 'überlebt'. Damals sind die Kinder zur Hochschule gefahren, wo ich studiert habe und haben mit Picknickdecken vor der Hochschule kampiert, um mich zu sehen. Ich bin da gesättigt, aber ich verstehe Künstler nicht, die alles dafür tun, um berühmt zu werden und wenn es dann so ist, dass sie dann nicht erkannt werden wollen. Wie kann man unhöflich Menschen gegenüber sein, die ein Autogramm oder ein Selfie haben wollen. Ich mag es natürlich auch nicht, wenn ich in der Sauna bin oder am Strand bin und die Leute wissen, ich bin im Urlaub. Dann müssen die nicht vor meiner Decke stehen, wenn ich da grad im Bikini liege. Aber dann bleibe ich freundlich.

Vor kurzem ist die "Legenden-Staffel" vom "Dschungelcamp" bei RTL gelaufen. Wäre das eine Sendung, an der du teilnehmen würdest?

Niemals! Es soll jeder machen, was er möchte, aber ich gehe da niemals in meinem Leben hin. Alles was Erfolg hat, über Jahre, hat seine Daseinsberechtigung. Wenn etwas so lange Erfolg hat, wie das "Dschungelcamp" dann befriedigt dieser Dschungel irgendein Bedürfnis. Das finde ich dann völlig legitim. Da fällt mir die Playboy-Geschichte ein. Der Chef-Redakteur vom Playboy war jahrelang um mich bemüht. Hat mich zum Essen eingeladen, hat mir Geschenke geschickt. Ein wunderbarer Mensch, das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her. Dann habe ich gesagt, nachdem ich schon dreimal abgelehnt habe: "Rufen Sie mich irgendwann an und sagen Sie mir, was ich meiner Tochter sagen soll, warum ich mich vor Millionen Menschen ausziehe, aber Geld kann nicht das Argument sein". Geld ist für mich nie das Argument etwas zu tun und löst auch keine Moral auf.

Die Dreharbeiten für die kommende "Bauer sucht Frau"-Staffel laufen aktuell auf Hochtouren. Kannst du schon etwas aus der Jubiläumsstaffel verraten?

Wir haben ganz junge Bauern, mit 22 Jahren dabei. Sie könnten mittlerweile schon meine Söhne sein. Wenn die Bauern irgendwann meine Enkel sein könnten, dann höre ich auf. Das verspreche ich. Wir haben eine Weihnachtsbaumerzeugerin und einen Kamelhalter da. Wir haben dieses Mal so viele Bauern wie noch nie, wir fangen so früh an wie noch nie. Wir senden ganz klassisch wieder nur eine Folge in der Woche, immer montagabends und es wird erstmalig einen Song zur Staffel von mir geben. Das Lied heißt "Herz im Stroh".