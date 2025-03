Besondere Umstände: So lernte Esther Sedlaczek ihren Vater Sven Martinek kennen

Der besondere Anruf

Lange wusste Esther Sedlaczek nichts von ihrem Vater. Die Moderatorin wuchs in Berlin bei ihrer Mutter auf. Die Rolle eines Vaters übernahm ihr Opa. Doch mit 16 Jahren wollte die Wahl-Münchnerin mehr wissen und schrieb an ihren Vater einen Brief mit ihrer Telefonnummer. Das war Anfang der 2000er Jahre. Eines Tages klingelte plötzlich das Telefon und der Schauspieler war am Apparat. "Ok krass, jetzt ist er am Telefon, das ist mein Papa. Das war ein total surrealer Moment", erinnert sich Esther Sedlaczek.