Bill Kaulitz: Betrunken auf der Bühne? Jetzt spricht er Klartext!

Bill Kaulitz widerspricht vehement den Gerüchten, er sei bei einem Auftritt seiner Band beim Kölner CSD betrunken gewesen. In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" klärt der Tokio-Hotel-Frontmann auf und erklärt, warum er auf der Bühne gestürzt ist.

"Ich muss mit der Presse schimpfen", kündigt Bill Kaulitz in der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" an. Grund für seinen Unmut seien die zahlreichen "sehr frechen" Medienberichte, in denen es heißt, Kaulitz sei bei einem Auftritt seiner Band beim Kölner CSD am Wochenende betrunken gewesen. "Jetzt sind wir gerade an dem Punkt, wo mir die Wörter wieder einfach im Mund umgedreht werden", klagt der Tokio-Hotel-Frontmann.

"Ich bin hochgekommen bei der Pride, habe mich hingestellt und habe einen Witz gemacht, wie ich ihn schon ganz oft gemacht habe: 'Ja, ich hab vielleicht schon ein Glas Champagner getrunken oder zwei oder 'ne Flasche.'" Dies sei "ganz offensichtlich ein Scherz", ärgert sich Kaulitz im Gespräch mit seinem Zwillingsbruder und Podcast-Partner Tom Kaulitz.

Dass er zu einem späteren Zeitpunkt auf der Bühne gestürzt sei, habe nichts mit seinem Alkoholpegel zu tun gehabt, klärt Bill Kaulitz auf. Der Versuch, auf eine erhöhte Plattform zu springen, sei aufgrund seiner Kleiderwahl gescheitert: "Ich hatte sehr hohe Schuhe an auf der Bühne und ein sehr enges Outfit, was nicht nachgibt, weil es Leder ist."

"So böse muss man doch erst mal sein" Was nun "die Presse daraus macht, ist doch wirklich eine Unverschämtheit", empört sich der 34-Jährige. "Anstatt zu sagen, 'er ist gestolpert oder ungünstig gefallen' oder es gar nicht zu thematisieren", heiße es in unzähligen Artikeln: "Bill Kaulitz torkelt über die Bühne." Dies sei schlichtweg falsch, macht der Sänger deutlich: "So böse muss man doch erst mal sein. Ich war nicht betrunken!"

Sein Bruder sieht die Sache etwas anders: "Ja, aber man muss auch sagen: Wenn du natürlich auf die Bühne gehst und sagst: 'Hey, ich hab schon 'ne Flasche Champagner getrunken', und dann hinfällst – ist doch klar, dass die Reporter, die es nicht gut mit dir meinen, das dann als Vorlage nehmen." Für "gemein" hält Bill Kaulitz die Berichte dennoch.

"Und ich will mal eines sagen, und das meine ich wirklich ernst und da bin ich auch wirklich stolz drauf: Ich nehme meine Auftritte immer sehr ernst und ich gehe nicht betrunken auf die Bühne", stellt der Musiker richtig. "Hab ich noch nie gemacht in meinem Leben. Ich hab noch nie vor einem Auftritt irgendwie gesoffen oder war angetrunken. So was passiert mir einfach nicht." Zwar trinke er "hier und da einen kleinen Champagner" – allerdings immer erst nach getaner Arbeit. Denn: "Es bedeutet mir ganz viel, auf der Bühne zu stehen. Ich würde das niemals betrunken tun."