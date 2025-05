Donald Trump und sein skandalöser Clan: wir stellen seine Familienmitglieder vor!

Trump und noch mehr Trump: Seit Monaten vergeht kein Tag, ohne dass dieser Name in den Nachrichten auftaucht. Allerdings geht es dabei so gut wie immer um Donald Trump und nicht um andere Familienmitglieder – doch nicht bei uns. Wir werfen einen Blick auf andere prominente Personen aus dem Trump-Clan.

Ivana Trump Ivana war von 1977 bis 1990 mit Donald Trump verheiratet. Das Model arbeitete mehrere Jahre als leitende Angestellte in der Trump Organization. Für Aufsehen sorgte der Scheidungsprozess. In einer eidesstattlichen Aussage erklärte Ivana, dass Donald Trump sie vergewaltigt habe. Das Gericht schied die Ehe schließlich und verwies zur Begründung auf die grausame und unmenschliche Behandlung Ivanas durch ihren Ehemann. Wahrscheinlich kamen nicht noch mehr Details ans Licht, weil sie eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieb, die ihr unter anderem 14 Millionen US-Dollar sowie eine Villa mit 45 Zimmern einbrachte. 2022 verstarb sie an den Folgen eines Treppensturzes.

Marla Maples Donald Trump lernte Marla Maples 1989 kennen und heiratete sie 1993. Die Schauspielerin hatte mehrere Nebenrollen in TV-Serien wie „Dallas“ oder „Chaos City“. Doch bereits 1997 folgte die Trennung und zwei Jahre später die Scheidung. Angeblich soll Donald Trump die Beziehung per FedEx beendet haben. Auf jeden Fall war die Scheidung für ihn relativ preiswert. So erhielt Marla neben Unterhalt für die gemeinsame Tochter nur eine Million US-Dollar. Für Aufsehen sorgte ihre Ankündigung, ein Buch über die Zeit mit Donald Trump schreiben zu wollen. Doch ihrem Ex-Mann gelang es, das Buchprojekt zu verhindern.

Melania Trump 1998 erregte wiederum ein Model Donalds Aufmerksamkeit. 2005 heiratete Melania schließlich den 24 Jahre älteren Milliardär. Ihre Versuche, Schmuck und Hautpflegeprodukte unter ihrem Namen an die Frau zu bringen, waren von wenig Erfolg gekrönt. Im Wahlkampf fiel sie vor allem durch eine Rede auf, in der ganze Passagen von Michelle Obama geklaut waren. Als erste First Lady überhaupt erhob Melania Trump Verleumdungsklagen. Bei diesen ging es um die Behauptung, dass die Model-Agentur, bei der sie unter Vertrag stand, auch einen Escortservice offeriert haben soll. Am Ende einigten sich die Parteien auf einen Vergleich.