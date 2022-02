Larissa Marolt über Zicken-Image: "Das Wort finde beleidigend und nicht zeitgemäß"

Larissa Marolt (29) mischt als Fiona, Tochter von Rolf Jäger, die Charaktere der RTL-Serie "Unter uns" (immer montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+ ) ordentlich auf. Unter dem Titel "Familienurlaub gebucht. Albtraum bekommen! Geheimnisse, Intrigen und Enthüllungen: all inclusive" ist sie vom 14. bis 18. Februar in der "Unter uns"-Eventwoche zu sehen.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät die Schauspielerin, was sie an der "unberechenbaren" Fiona besonders mag und wie der actionreiche Dreh für sie war. Zudem blickt die ehemalige "GNTM"-Kandidatin auf ihre Erfahrungen als Jurorin bei "Switzerland's next Topmodel 2021" zurück und erklärt, warum sie der Status als ehemalige "'GNTM-Zicke'" besonders stört.