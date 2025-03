Liebe und Leidenschaft: So lebt Motsi Mabuse

Jorge González, bekannt aus "Germany"s Next Topmodel" und "Let"s Dance", fand sein Liebesglück in Deutschland. Doch nach 25 Jahren folgte die Trennung. Der Kubaner hat verraten, wie es aktuell in Liebesdingen bei ihm aussieht.

Motsis Herz gehört nicht nur ihrem Mann

Seit 2018 muss Evgenij Voznyuk die Liebe seiner Ehefrau teilen. In diesem Jahr kam es nämlich zu einem Ereignis, das deren Herz zum Tanzen brachte – nämlich die Geburt der gemeinsamen Tochter: „Es war Liebe auf den ersten Blick.“ Allerdings halten die beiden Tänzer ihren Nachwuchs weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, sodass nicht einmal der Name der Sechsjährigen allgemein bekannt ist. Das fürsorgliche Miteinander von Vater und Tochter zeigte aber letztes Jahr ein Instagram-Video. In diesem frisiert Papa das Haar seiner kleinen Prinzessin liebevoll, was Motsi mit den Worten „Bester Papa aller Zeiten!“ kommentierte. Die Familie lebt seit Jahren in Stockstadt, nahe der hessischen Metropole Frankfurt am Main. Laut Motsi Mabuse gibt es auch ein besonderes Sonntagsritual, nämlich „einen ausgiebigen Spaziergang durch den Taunus, dies erdet mich und gibt mir Kraft.“