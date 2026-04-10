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Radikale Veränderung bei Barbara Wussow: Darum kam es zum Gewichtsverlust

Gewichtsverlust

Barbara Wussow verrät ihr Diät-Geheimnis: Zehn Kilo in zwei Monaten

10.04.2026, 12.48 Uhr
von Nicole Jansen
Schauspielerin Barbara Wussow beeindruckte bei einer Spendengala mit ihrem Gewichtsverlust.
Barbara Wussow in einem silbernen Kleid auf dem roten Teppich.
Vielen Fans ist es sofort aufgefallen: Auf der Gala "Ein Herz für Kinder" strahlt Barbara Wussow durch ihren Gewichtsverlust mit neuem Selbstbewusstsein.  Fotoquelle: picture alliance / AAPimages/Lueders | AAPimages/Lueders

Als Schauspielerin Barbara Wussow auf der Spendengala Ein Herz für Kinder im Dezember des vergangenen Jahres vor die Kameras trat, fiel vielen sofort ihre Veränderung auf: In kurzer Zeit hatte sie rund zehn Kilo verloren. Dabei ging es ihr nicht um äußere Effekte, sondern um ihr eigenes Wohlbefinden und ihre Gesundheit. Die 65-Jährige erklärte am Rande der Gala gegenüber der Bild: „Ich möchte fit sein, dann fühle ich mich auch wohl.“

Acht Wochen: Barbara Wussows Weg zum neuen Körpergefühl

Um dieses neue Wohlgefühl zu erreichen, hielt sich Barbara Wussow acht Wochen lang konsequent an einen strikten Ernährungsplan, der ihr einiges an Disziplin abverlangte. Ihr Tagesmenü war dabei bewusst schlicht gehalten. „Ein Glas Wasser, ein Schafjoghurt und ein Dinkelbrötchen zum Frühstück. Mittags dasselbe. Und abends – nichts“, schilderte sie im Interview.

Die eigentliche Herausforderung lag jedoch im Alltag: Parallel dazu kochte sie täglich ganz normal für ihre Familie. „Natürlich habe ich für alle ganz normal gekocht“, sagte sie – selbst blieb sie dennoch standhaft und ließ die Speisen unberührt. Gleichzeitig weiß Wussow, dass auch der disziplinierteste Plan nicht immer ohne Ausnahmen auskommt. Während der Dreharbeiten für das Das Traumschiff habe sie sich bewusst etwas gegönnt. „Das Essen ist einfach zu gut, da hat man keine Chance“, räumte sie schmunzelnd ein.

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Barbara Wussow zeigt sich mit Sohn Nikolaus bei Gala

Bei der Spendengala in Berlin erschien Wussow nicht allein: An ihrer Seite zeigte sich Sohn Nikolaus Fortell (28), der als Zauberkünstler arbeitet und seiner berühmten Mutter sichtlich zugetan ist. „Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mutter. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis – unsere ganze Familie. Wir lieben uns einfach“, sagte er. Seit 1990 ist Barbara Wussow mit dem Schauspieler Albert Fortell verheiratet; gemeinsam haben sie neben Nikolaus noch Tochter Johanna (21).



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