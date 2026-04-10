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"Die Rosenheim-Cops": Das gab es in 24 Jahren noch nie

Neues Special

Ungewöhnliches "Die Rosenheim-Cops"-Special: Das gab es in 24 Jahren noch nie

10.04.2026, 12.59 Uhr
Ab in die "schneeweißen Alpen": Im gerade abgedrehten Weihnachtsspecial von "Die Rosenheim-Cops" hält ein Mord an einer Unternehmerin die Ermittler in Atem. Mit dem 90-minütigen Special setzen die Macher ein Novum in der 24-jährigen Geschichte des TV-Dauerbrenners.
"Die Rosenheim-Cops"
Das Weihnachtsspecial von "Die Rosenheim-Cops", "Kalt erwischt", ist abgedreht.  Fotoquelle: ZDF / Linda Gschwentner

Erst kürzlich knackte der ZDF-Dauerbrenner "Die Rosenheim-Cops" die Marke von 600 Episoden. Doch trotz der stattlichen Anzahl ist bei dem Publikumsliebling auch nach mehr als 24 Jahren kein Ende in Sicht. Und auch für Überraschungen ist die Krimireihe nach der langen Laufzeit noch gut. Wie das ZDF am Freitag vermeldete, fiel bei den Dreharbeiten des achten Winterspecials mit dem Titel "Kalt erwischt" nun die letzte Klappe.

Inhaltlich setzt der 90-Minüter, der in Rosenheim, München und Umgebung entstanden ist, ein Novum in der Historie der "Rosenheim-Cops". Erstmals arbeiten vier Ermittler in einer Folge zusammen. Das kommt nicht von ungefähr: Im Krimi unter der Ägide von Regisseur Herwig Fischer sorgt ein Mord an einer Unternehmerin im Grenzgebiet zwischen Ober- und Niederbayern für Rätselraten.

Produzentin verspricht "atemberaubenden Blick über die schneeweißen Alpen"

Um den geheimnisumwitterten Todesfall der Frau aufzuklären, hoffen Hansen (Igor Jeftić) und Beck (Michaela Weingartner) auf die Hilfe ihrer Kollegen aus Passau: Kaya (Baran Hêvî) und Stadler (Dieter Fischer). Verdächtige im Umfeld der toten Süßwarenunternehmerin gibt es genug.

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Unter anderem irritiert die Ermittler die Rolle der jüngeren Schwester der Verstorbenen, Maike Haubach (Ines Honsel). Die hatte im Unternehmen nichts zu sagen – anders als ihr Mann Christian (Friedrich Witte). Obendrein finden die Ermittler heraus, dass die Tote unmittelbar vor ihrem Ableben einen Privatdetektiv anheuerte. Und dann taucht auch noch eine zweite Leiche auf ...

Wann genau das Weihnachtsspecial von "Die Rosenheim-Cops", "Kalt erwischt", im TV ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Produzentin Marlies Moosauer versprach aber schon einmal "einen atemberaubenden Blick über die schneeweißen Alpen".

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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