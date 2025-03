Schlagerikone Wolfgang Petry heute: Der „Wahnsinn“ geht weiter

Mit Hits wie „Wahnsinn“ oder „Verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n“ hat sich Wolfgang Petry – der mit bürgerlichem Namen Wolfgang Remling heißt – in die Herzen der Schlagerfans gesungen. Der auch als „Wolle“ bekannte Künstler konnte zwischen 1996 und 2005 gleich achtmal die „Goldene Stimmgabel“ in der Kategorie „Erfolgreichster Solist deutsch Pop/Schlager“ gewinnen und über 20 Millionen Tonträger verkaufen. Doch nachdem er im Herbst 2006 sein Karriereende verkündet hatte, ist es um den Sänger ruhiger geworden. Was also macht die frühere Schlager-Ikone nach dem Rücktritt?

Ein Comeback-Album als Dankeschön an die Fans „Wolle“ ging es vermutlich ähnlich wie vielen zurückgetretenen Künstlern: Irgendwann wird die Sehnsucht nach dem Scheinwerferlicht zu groß. Nachdem er acht Jahre lang öffentliche Auftritte vermieden hatte, war er erstmals wieder in einem Musikvideo („Rettungsboot“) mit seinem Sohn Achim zu sehen. 2014 brachte „Wolle“ mit „Einmal noch!“ zudem ein neues Album heraus. Dieses enthält Neuinterpretationen bzw. tanzbare Versionen einiger seiner größten Hits. Für die Veröffentlichung des Tonträgers gab der Künstler einen besonderen Grund an: „Ohne meine Fans hätte ich das alles nicht geschafft. ‚Einmal noch!‘ ist mein Dankeschön an euch!“

„Wolle“ goes Country: Die „Pete Wolf Band“ Ende September 2017 drang im Song „Girl Crush“ eine Stimme aus den Radios der Republik, die vielen irgendwie bekannt vorkam. Allerdings schien die musikalische Richtung nicht ganz zur Erinnerung zu passen. Tatsächlich handelte es sich um die erste Single der neuen Musikgruppe „Pete Wolf Band“, bei der Wolfgang Remling, also Wolfgang Petry, singt. Der Künstler will mit dem Projekt seine „zweite große Leidenschaft für englischsprachigen Rock, Blues und Countrymusic“ ausleben. 2017 erschien zunächst das Album „Happy Man“ und zwei Jahre später folgte der Longplayer „2084“. 2022 kam schließlich die EP „Crosswalk to Nowhere“ heraus und damit eine „Hymne auf die Freiheit, auf den Entdeckergeist und aufs Neugierigsein“.