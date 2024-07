Schock-Foto: Matthew McConaughey zeigt entstelltes Gesicht!

"Bee swell", also "Bienenschwellung", schrieb McConaughey unter ein Selfie, das er am Mittwoch mit seinen Fans teilte. Auf dem Bild ist der Schauspieler mit extrem angeschwollenem Auge zu sehen. Trotzdem lächelt der "The Gentlemen"-Darsteller tapfer in die Kamera. Mit dem Beitrag erntete er bislang bereits über 400.000 Likes.

Auch Promi-Kollegen sind von McConaugheys Anblick entsetzt

"Autsch! Leg Eis drauf", empfahl ihm ein Fan in den Kommentaren. "Du schaust immer noch besser aus als ich, was zur Hölle", scherzte ein weiterer Nutzer. Neben Stars wie David Beckham und Cindy Crawford spendete auch der bekannte Survival-Experte Bear Grylls in der Kommentarspalte Trost und schrieb: "Oh ja Bruder! Das ist mir auch schon passiert." Einen Ratschlag, was McConaughey gegen die Schwellung tun könnte, gab es von Grylls jedoch nicht.