Sebastian Lege über das Problem mit dem Zwiebelschneiden

Sebastian Lege nimmt die Frühstücksindustrie unter die Lupe und enthüllt, was wirklich in unseren Lieblings-Frühstücksklassikern steckt. Von Fruchtschnitten bis Leberwurst – nichts bleibt unentdeckt.

Expertenrat von Sebastian Lege

Für die TV-Sendung "Lege kommt auf den Geschmack" kochte Sebastian Lege zuletzt mit Stefano Zarrella. Bei der Gelegenheit verriet der Lebensmitteltechniker, was viele Hobbyköche falsch machen. "Weil die meisten Menschen Zwiebeln mit einem zu stumpfen Messer schneiden", so Sebastian Lege. "Und dann ist das immer so, als ob du auf so eine Pfütze kloppst", erklärt der Profikoch. Beim Schneiden mit einem stumpfen Messer werden die Tröpfchen dann durch die Luft geschleudert und landen im Auge. Also, immer ein scharfes Messer zum Zwiebelschneiden nehmen.