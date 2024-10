"Sommerhaus"-Star wird bei Gartenarbeit schwer verletzt: "Er hat viel Blut verloren”

Theresia Fischer befindet sich aktuell für eine Produktion in Istanbul. Als die "Sommerhaus der Stars"-Bewohnerin den 59-Jährigen telefonisch erreichen wollte und niemand abnahm, dachte sie zunächst, er sei grad beschäftigt. Als sie nach den Dreharbeiten wieder auf ihr Handy sah, warteten plötzlich drei Sprachnachrichten auf sie. Als das Model dann die zittrige Stimme ihres Freundes hörte, sei sie "einfach komplett zusammengebrochen", erklärt der Reality-Star auf Instagram.

Arm von Zaun aufgespießt

Der Unfall hat sich während des Heckenschneiders ereignet. Dabei ist Stefan von der Leiter gefallen und auf einen Metallzaun gestürzt. Dabei wurde sein linker Arm von dem Zaun aufgespießt. "Er hat viel Blut verloren", berichtet Theresia noch unter Schock. Zum Glück fand ein Nachbar Stefan und brachte ihn ins Krankenhaus. "Ich hatte so eine Angst. Für mich ist die ganze Welt zusammengebrochen. Weil er ist einfach meine allergrößte Liebe", so Theresia, die weiterhin in Istanbul bleiben wird, um die Produktion zu beenden.