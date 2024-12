6. LOL-Staffel bestätigt: So bald starten die neuen Folgen

Es wird wieder (nicht) gelacht: Der Prime-Video-Hit "LOL: Last One Laughing" geht im Frühjahr 2025 in seine sechste Staffel. Das hat der Streamingdienst von Amazon in einer Pressemitteilung bestätigt.

Die Stars der neuen Ausgabe des in Deutschland und Österreich meistgestreamten deutschen Prime-Video-Formats aller Zeiten sind noch nicht bekannt. Klar ist aber: moderieren wird wie in allen vorherigen Staffeln wieder Comedy-Urgestein Michael "Bully" Herbig, der sich über den großen Erfolg der Reihe freut: "LOL: Last One Laughing ging erstmals am 1. April 2021 an den Start. In den letzten 4 Jahren sind 2 LOL-Specials und 6 Staffeln entstanden. Das klingt nach 'nem echten Comedy-Dreisatz! Mich freut es riesig, dass LOL die Leute so glücklich macht. Die Show ist mir richtig ans Herz gewachsen!"