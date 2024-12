"Achtsam morden": mörderisch und humorvoll - Das sagt Tom Schilling zu einer 2. Staffel

Bisher gibt es noch keine offizielle Bestätigung, dass Netflix eine zweite Staffel von „Achtsam morden“ bestellt hat. Schauspieler Tom Schilling, der den Rechtsanwalt in der Serie verkörpert, äußerte in einem Interview aber recht klare Vorstellungen, wie es mit seiner Figur möglicherweise weitergeht: „Björn Diemel könnte zum Beispiel in eine Krise geraten, weil die verinnerlichte Achtsamkeit ihn trotzdem mit einer gewissen Leere zurücklässt, weshalb er zu seinem Therapeuten kommt und ihm dort sein Herz ausschüttet und der Therapeut ihm dann sagt, ‚wir müssen an Ihrem inneren Kind arbeiten.‘“ Das klingt so präzise, als sei das Drehbuch zu Staffel zwei bereits fertig.

„Achtsam morden“ basiert auf dem 2018 erschienenen Buch „Achtsam morden: Ein entschleunigter Kriminalroman“. Der Autor und Rechtsanwalt Kasten Dusse war seitdem fleißig und hat mit den Werken „Das Kind in mir will achtsam morden“, „Achtsam morden am Rande der Welt“, „Achtsam morden im Hier und Jetzt“ sowie „Achtsam morden durch bewusste Ernährung“ nachgelegt. Das ist auch eine gute Nachricht für Fans der bitterbösen Achtsamkeitsserie. So gibt es nämlich noch viel zu verfilmenden Stoff. Denn die Serie orientiert sich eng an der Vorlage, wobei die bisherigen Folgen die Ereignisse des ersten Romans erzählen. Tom Schillings Ausführungen verweisen hingegen ziemlich genau auf die Handlung des zweiten Buchs.

„Achtsam morden“ ist national und international erfolgreich

Karsten Dusses Roman „Achtsam morden: Ein entschleunigter Kriminalroman“ entwickelte sich zum Bestseller und wurde in Deutschland bisher über 1,5 Millionen Mal verkauft. An diesen Erfolg kann die Netflix-Adaption anknüpfen. So war „Achtsam morden“ nicht nur vom 28. Oktober bis zum 3. November 2024 in Deutschland die beliebteste Serie. Die Adaption konnte diese Spitzenposition in der darauffolgenden Woche auch noch verteidigen. Ein Erfolg in Deutschland allein garantiert aber noch keine zweite Staffel. Allerdings reüssiert die Buchvorlage auch international und wurde bisher in 26 Sprachen übersetzt. Der mörderische Achtsamkeitshumor scheint also nicht nur dem deutschen Publikum zu gefallen. Dafür sprechen auch die internationalen Abrufzahlen der Netflix-Serie. Hier stieg „Achtsam morden“ in der Woche vom 28. Oktober bis zum 3. November 2024 weltweit gleich auf Platz vier in der Kategorie der nicht-englischen Serien ein. In der nächsten Woche übernahm das Format mit 20,4 Millionen gestreamten Stunden dann sogar die Spitzenposition. Dabei erreichte sie in 66 Ländern die Top 10.