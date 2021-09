Champions League 2021/22: Wo läuft RB Leipzig - Brügge?

In der Bundesliga ist RB Leipzig schwach gestartet und auch in der Champions League gab es bei Mit-Favorit Manchester City zum Auftakt eine Niederlage. Am 2. Spieltag der Königklasse sollte die Aufgabe gegen den FC Brügge (auch: Club Brügge) allerdings im Normalfall einfacher sein. Hier finden Sie alle Infos zur Live-Übertragung.