"Licht Aus": Alles über die neue Realityshow mit Steven Gätjen

Ende Oktober startet auf Prime Video eine Reality-Show der etwas anderen Art: "Licht Aus". Das neue Format verspricht, die Nerven der Zuschauer und Teilnehmer gleichermaßen zu strapazieren. Denn in der Show verbringen acht Prominente insgesamt 120 Stunden in absoluter Dunkelheit. Was sich wie ein Horrorszenario anhört, entpuppt sich als packendes Experiment, das psychische und physische Belastbarkeit auf die Probe stellt.