Packender Netflix-Thriller „Don´t Move“: Kann Iris ihrem Killer entkommen?

In „Don´t Move“ begegnen wir einer trauernden Frau namens Iris, verkörpert von Kelsey Asbille, die sich plötzlich allein und orientierungslos in einem abgelegenen Wald wiederfindet. Der Überlebenskampf beginnt, als ihr ein Serienmörder, gespielt von Finn Wittrock ein lähmendes Mittel injiziert, das von solch einer Intensität ist, dass ihr nur 20 Minuten bleiben, um sich zu verstecken und aus den Fängen des brutalen Killers zu befreien. Mit jeder verstrichenen Minute ist ihre Beweglichkeit stärker eingeschränkt, sodass ihr nicht viel Zeit bleibt. Wird sie ihm entkommen? Hat das Mittel seine vollständige Wirkung entfaltet, ist sie dem Täter hilflos ausgeliefert…

Sam Raimi ist der Garant für absolute Hochspannung

Sam Raimi ist wohl einer der bekanntesten Regisseure und Filmemacher im Horrorgenre. Er produzierte schon Filme wie „Evil Dead “, „Evil Dead Rise“, „Don´t breathe“, „Possession- Das dunkle in dir“ oder „Drag me to Hell“. Kein Wunder also, dass er nun an die düstere Materie anknüpft und mit „Don´t Move“ ein neues Kunstwerk erschaffen hat. Sein Name verspricht Hochspannung mit absolutem Gruselfaktor. Neben Raimi führten Adam Schindler und Brian Netto Regie.