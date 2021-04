Streaming: Die besten Fußball-Dokus bei Netflix, Amazon und DAZN

Der Dokumentarfilm "Schwarze Adler" zeigt, wie schwarze Nationalspieler mit Rassismus zu kämpfen hatten und haben – nicht die einzige sehenswerte Fußballdoku bei Netflix, Prime Video und Co.

In Deutschland ist Fußball Volkssport Nummer eins. Viele Kicker werden wie Helden verehrt. Doch wie fühlt es sich an, inmitten von Lobeshymnen mit Diskriminierung und rassistischen Anfeindungen konfrontiert zu werden? Im Amazon-Dokumentarfilm "Schwarze Adler" (ab 15. April) erzählen schwarze Fußball-Profis wie Gerald Asamoah und Steffi Jones ihre Geschichte.

Der sehenswerte Film von Torsten Körner erweitert eine Reihe von Fußballdokumentation, die auf Netflix, Prime Video und Co. zum Streamen bereitstehen. Dazu zählen auch die Doku-Serie "Inside Borussia Dortmund" (Prime Video), das erste Format über einen deutschen Profiklub, und die DAZN-Doku "Being Mario Götze" über den WM-Finaltorschützen von 2014.

"Schwarze Adler", Prime Video

Deutsche Fußball-Nationalspieler, schwarze Hautfarbe: Heute scheint es normal, dass unsere Auswahl-Mannschaften "bunt" geworden sind. Doch das war keineswegs immer so. Wer erlebte Rassismus – und wie unterschiedlich kann das Gefühl gegenüber Deutschland sein?

Dokumentarfilmer Torsten Körner lässt in seinem Dokumentarfilm "Schwarze Adler" ausschließlich schwarze Spielerinnen und Spieler aus sechs Jahrzehnten über ihr Leben und ihre Erfahrungen sprechen. Unter anderem äußern sich Erwin Kostedde, Patrick Owomoyela, Gerald Asamoah, Otto Addo und Jimmy Hartwig.

"Schw31ns7eiger: Memories – Von Anfang bis Legende", Prime Video

Weltmeister, Champions-League-Sieger und achtfacher Deutscher Meister: Kaum ein deutscher Fußballer war in seiner Karriere erfolgreicher als Bastian Schweinsteiger. Im Amazon-Film "Schw31ns7eiger: Memories – Von Anfang bis Legende" blickt kein Geringerer als Til Schweiger auf die Triumphe des Mittelfeldspielers zurück. Das sehenswerte Porträt klammert aber auch bittere Niederlagen nicht aus, Stichwort: "Finale dahoam".

"Being Mario Götze", DAZN

Er galt als Jahrhunderttalent und schoss Deutschland 2014 zum WM-Titel. Doch dann geriet die Karriere von Mario Götze durch den Wechsel zum FC Bayern und vor allem wegen einer schweren Stoffwechselerkrankung ins Stocken. Für "Being Mario Götze" begleitete der Filmemacher Aljoscha Pause den Mittelfeldspieler 2018 bei seinem Kampf um die Rückkehr auf den Fußballplatz. Intime Einblicke sind da garantiert!

"All or Nothing: Manchester City", Prime Video

Pep Guardiola gilt in Fachkreisen als einer der besten Fußballtrainer der Welt – aber auch als ungemein detailversessen. Wie genau er tickt und wie der Katalane mit seinen Spielern arbeitet, verrät "All or Nothing: Manchester City". Die Doku gibt spannende Einblicke hinter die Kulissen von Manchester City während der Meistersaison 2017/2018.

"Inside Borussia Dortmund", Prime Video

Zur Winterpause hatte Borussia Dortmund die Bundesliga-Tabelle noch mit neun Punkten angeführt. Am Ende der Saison 2018/2019 blieb den Schwarz-Gelben aber nur der undankbare zweite Platz hinter Dauerrivale Bayern München. Die Doku "Inside Borussia Dortmund" hat diese Spielzeit des Auf und Abs auf Film gebannt und schlüsselt erstmals die Mechanismen eines deutschen Profiklubs auf.

"Sunderland Til I Die", Netflix

Zwar spielt der FC Sunderland nicht mehr in der Premier League, dennoch wird die Leidenschaft für Fußball in der englischen Stadt großgeschrieben. Die Netflix-Dokumentation "Sunderland Til I Die" ist deshalb nicht nur eine Ode an den Ballsport. Sie zeigt auch, wie eng die Kultur und Geschichte der Hafenstadt mit dem Wohl und Weh des AFC Sunderland verzahnt ist: Selbst der örtliche Pfarrer betet für den Erfolg des Teams.

"The Real Sergio Ramos", Prime Video

Von seinen Fans verehrt und von seinen Gegnern gefürchtet, polarisiert Fußballstar Sergio Ramos wie kaum ein anderer. Die Dokumentation "The Real Sergio Ramos" wirft ein Licht auf den Werdegang des beinharten Abwehrspielers von den Anfängen in Sevilla bis zu seinen großen Triumphen mit Real Madrid und der spanischen Nationalmannschaft. Weil das Leben mit seiner Familie nicht außer Acht gelassen wird, kommt die Doku auch dem Menschen Sergio Ramos näher.

"Trainer!", Prime Video

Die Ronaldos, Mbappés und Messis dieser Welt stehen für Spektakel auf und Glamour neben dem Spielfeld. Doch die Architekten ihres Erfolgs sitzen auf der Trainerbank, wie der Dokumentarfilm "Trainer!" verdeutlicht. Koryphäen wie Hans Meyer, Jürgen Klopp und Frank Schmidt berichten von ihrer Arbeit als Taktikfüchse. Die Produktion spart aber auch nicht an Kritik am Fußballgeschäft, indem sie zeigt, welchem Druck die Übungsleiter ausgesetzt sind.