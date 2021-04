Günther Jauch über Corona-Infektion: Wie geht es ihm?

Einige Tage nach Bekanntwerden seiner Corona-Infektion hat sich Günther Jauch in der RTL-Sendung "stern TV" mit einem Update zu Wort gemeldet. Er sprach auch über seine Teilnahme an der Impf-Kampagne.

Glück im Unglück für Günther Jauch: Vergangene Woche wurde bei dem 64-Jährigen eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt. Seitdem befindet sich der "Wer wird Millionär-Moderator in häuslicher Quarantäne. Im Rahmen der RTL-Sendung "stern TV" am Mittwochabend sprach er nun über seinen derzeitigen Gesundheitszustand.

"Ich denke mal, ich habe einen mittleren Verlauf gehabt, mit Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Husten, Schnupfen", erklärte Jauch dem Moderator Steffen Hallaschka. Am Anfang seien auch sein Geschmacks- und Geruchssinn verloren gegangen. Verglichen mit Patienten, die durch die Infektion Lungenprobleme bekämen oder gar ins Krankenhaus müssten, gehe es ihm aber deutlich besser.

Doch Jauch weiß, dass es hätte anders kommen können: "Dass man es ernst nehmen sollte, habe ich am eigenen Leib begriffen", erklärte er. Deshalb wolle er sich auch weiterhin impfen lassen, sobald er an die Reihe käme. Dies sei er nämlich noch nicht, auch wenn die Impfkampagne der Bundesregierung vielleicht einen anderen Anschein erwecke: Das Bild mit dem "Pflasterchen" sei gemacht worden, "um zu zeigen, da geht es um das Impfen", so Jauch, "es heißt ja auch im Text, 'ich lasse mich impfen'".

Dennoch räumte er ein, dass das Timing in dem Moment "blöd" gewesen sei, "weil manche den Kurzschluss gemacht haben, 'oh, der hat sich impfen lassen und danach hat er Corona bekommen', was natürlich völliger Unsinn ist." Wenn am kommenden Samstag, 17. April, um 20.15 Uhr eine weitere Folge der RTL-Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" ausgestrahlt wird, müssen die Zuschauer erneut auf den dritten Mann neben Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger verzichten: Jauch dürfe sich zwar schon am Freitag frei testen, jedoch erst am Sonntag wieder das Haus verlassen. "Und daran halte ich mich", erklärte der Moderator.