5 Senses for Love: So läuft die neue SAT.1-Show

Die Kandidaten der SAT.1-Show "5 Senses for Love – Heirate dein Blind Date" tasten, schnuppern, lauschen und küssen sich zur großen Liebe. Nur wer sich verlobt, darf sich auch zu Gesicht bekommen.

Liebe macht ja dem Sprichwort nach blind – aber welche Rolle spielen die anderen Sinne des Menschen bei der Suche nach der besseren Hälfte? Ist es möglich, nur durch Riechen, Hören, Fühlen und Schmecken den perfekten Partner zu finden, den man schlussendlich auch direkt heiraten möchte, und das ohne ihn überhaupt je gesehen zu haben? Das neue Doku-Experiment "5 Senses for Love – Heirate dein Blind Date" (ab 14. April, immer mittwochs, um 20.15 Uhr, SAT.1) nimmt sich genau diese Fragen vor und verspricht eine besonders sinnliche und spannende TV-Partnersuche.

In zunächst sechs Folgen begleitet der Zuschauer 15 männliche und 15 weibliche Singles zwischen 23 und 46 Jahren auf der Suche nach der ganz großen Liebe. Der Clou? Die Singles dürften ihr Gegenüber in der Show hören, riechen, berühren und sogar küssen – aber zunächst nicht sehen. Nickt gucken, nur anfassen!

In der "Experimentier-Phase" zu Beginn der Show kommen sich die Singles allein mithilfe ihrer Sinne näher. Es wird gesprochen, geschnuppert, angefasst und geküsst – denn nur, wenn sich eines der Paare blind verliebt und man einander die Ehe verspricht dürfen sich die frisch Verlobten endlich zu Gesicht bekommen. Aber spielt das Aussehen an diesem Punkt überhaupt noch eine Rolle? Oder stellen sich doch herbe Enttäuschungen ein, weil Mr. und Mrs. Right eben doch nicht der Vorstellung entsprechen? Auch einige Psychologen werden bei diesem eigenartigen TV-Experiment womöglich genauer hinschauen.

"Wir sind so verrückt!"

Sabrina ist eine der Kandidatinnen der Show. Die 29jährige ist seit drei Jahren Single. Ihr letzter Freund hatte sich nach einer sechsjährigen Beziehung heimlich in der Türkei verlobt und ihr das Herz gebrochen. Das Konzept von "5 Senses for Love" gefällt ihr, denn: "Mit dem Experiment habe ich jetzt auch mal die Chance, meinen Mann fürs Leben vom Herzen kennenzulernen. Denn in zehn Jahren sehe ich vielleicht nicht mehr gut aus, und dann sollte er mein Inneres lieben." Trotz allem muss sie sich aber eines eingestehen: "Wir sind verrückt, wir sind so verrückt!"

Auch Manuel, 46, aus Bochum, ist dabei. Er brennt auf Herausforderungen im Leben und sieht die Show vor allem als Chance, mehr über sich selbst zu erfahren: "Jemanden allein durch die Sinne kennenzulernen, sich in wenigen Wochen zu verlieben und jemanden heiraten zu können, ist schon sehr spannend."

Für alle frisch verlobten Kandidatenpaare winkt noch ein besonderes Highlight: Sie dürfen sich unter der Sonne der griechischen Insel Naxos näher kennenlernen und herausfinden, ob ihre Sinne sie in die Irre geführt haben- oder ob wirklich eine Zukunft im Hafen der Ehe winkt.

"5 Senses for Love" ist nicht die erste Show ihrer Art auf dem medialen Horizont: Das Prinzip der Show erinnert an die Doku-Soap "Hochzeit auf den ersten Blick", welche bei SAT.1 nunmehr sieben Staffeln vorweisen kann. Auch die Netflix-Eigenproduktion "Liebe macht Blind" aus dem letzten Jahr spielte mit einem ähnlichen Prinzip. Fest steht jedoch: Obwohl es nicht die Neuerfindung der Dating-Shows zu sein scheint, wird es bei 30 Teilnehmern keineswegs langweilig – das Knistern in der Luft ist garantiert.

Die erste Staffel von "5 Senses for Love – Heirate dein Blind Date" wurde bereits im Herbst 2020 unter allen geltenden Corona-Regeln in München produziert. Wer eine Folge der Serie am Mittwochabend verpassen sollte, kann diese auch kostenlos in der Wiederholung auf der Streaming-Plattform Joyn aufrufen.