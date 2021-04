Emergency Room: George Clooney bei der Reunion dabei

Die Krankenhaus-Serie "Emergency Room" war in den Neunzigern eine der erfolgreichsten Serien überhaupt. Nun kommt der Cast um George Clooney noch einmal vor den TV-Kameras zusammen.

Heute ist George Clooney aus Hollywood längst nicht mehr wegzudenken. Seinen Durchbruch feierte der Frauenschwarm einst aber auf dem TV-Bildschirm. Als charmanter Arzt Doug Ross in der Krankenhausserie "Emergency Room" verdiente sich der Schauspieler Mitte der 90er-Jahre seine ersten Meriten, ehe er ab 1999 auch in der Traumfabrik ein gefragter Darsteller wurde. Mehr als 20 Jahre später kommt es nun zur großen Wiedervereinigung des Erfolgscasts von damals. Das bestätigte die NGO Waterkeeper Alliance, die die Zusammenarbeit anlässlich des Earth Day am 22. April initiierte, auf ihrer Website.

Präsidentin der Organisation ist Gloria Reuben, die in "Emergency Room" die Assistentin Jeanie Boulet verkörperte und nun den alten Cast zusammenrief. Ihrem Ruf folgt nicht nur George Clooney, auch zahlreiche weitere Darsteller wie Noah Wyle, Laura Innes, Anthony Edwards und Alex Kingston sind mit von der Partie. "Ich bin absolut begeistert, mit meiner 'ER'-Familie für eine Sache zusammenzukommen, die mir so sehr am Herzen liegt", freute sich Reuben. "Wir müssen weiterhin für sauberes Wasser kämpfen, nicht nur am Earth Day, sondern das ganze Jahr über!"

Die einmalige Spezialepisode, in der die Schauspieler in Erinnerungen an das County General Hospital in Chicago schwelgen, wird anlässlich des Earth Day am Donnerstag, 22. April, ausgestrahlt. Zu sehen gibt es die Folge über den Facebook-Account des People Magazine, sowie über den entsprechenden Twitter-Feed und via YouTube. Außerdem wird die Episode auf dem Facebook- und Twitter-Profil von "PeopleTV" bereitgestellt. Fans können den Gästen nicht nur Fragen stellen, sondern auch eine Spende für die Waterkeeper Alliance abgeben. Die Erlöse der Aktion sollen Menschen helfen, die durch die Corona-Pandemie in Not geraten sind.