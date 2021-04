Einsatz für Henning Baum: Schauspieler guckt hinter Kulissen der Polizei

In "Der letzte Bulle" spielte Henning Baum einen Polizisten, für eine neue RTL-Reportage blickte der Schauspieler nun hinter die Kulissen der echten Polizei.

"Polizei – dein Freund und Helfer": Diese geflügelten Worte werden seit jeher mit der Polizei in Verbindung gebracht. Doch die öffentliche Wahrnehmung scheint sich mehr und mehr zu drehen. Gerade in Zeiten der Coronakrise werden Polizeibeamte im Dienst für die Gesellschaft vermehrt zu Zielscheiben. Laut polizeilicher Kriminalstatistik ist die Anzahl von Gewalttaten gegen Polizeivollzugsbeamte in den letzten zehn Jahren um 26,1 Prozent angestiegen.

Doch wie sieht es wirklich hinter den Kulissen der Polizei aus? Wie gehen Polizisten mit dem erhöhten psychischen Druck um? Und wie greift die deutsche Polizei gegen Rassismus in den eigenen Reihen durch? Mit diesen Fragen setzte sich Schauspieler Henning Baum auseinander, der für die RTL-Reportage "Einsatz für Henning Baum – Hinter den Kulissen der Polizei" über einen Zeitraum von fünf Monaten mehrfach bei der sächsischen Polizei mitarbeitete. Unter anderem war der 48-Jährige bei dem umstrittenen Einsatz auf der Anti-Corona-Demo in Leipzig am 7. November 2020 mit dabei.

"Wir haben diese Reportage gedreht, um dem Bürger zu vermitteln, wie Polizeiarbeit aussieht, mit welchen Herausforderungen sich die Polizei im Dienst, vor allem auf der Straße, konfrontiert sieht und wie sie diesen Herausforderungen begegnet", beschreibt Henning Baum die Intention des Beitrags. Für den Schauspieler ist klar: "Die Polizei ist ein Pfeiler unserer Zivilgesellschaft."

Ursprünglich sollte "Einsatz für Henning Baum – Hinter den Kulissen der Polizei" bereits am 15. März bei RTL ausgestrahlt werden. Aufgrund eines kurzfristig einberaumten Themenabends zum deutschen Impffortschritt gegen das Coronavirus wurde die Reportage jedoch verschoben.

Einsatz für Henning Baum – Hinter den Kulissen der Polizei – Do. 15.04. – RTL: 20.15 Uhr