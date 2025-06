"ARD Story: Schulverlierer": Kritik zur Bildungsnotstand-Dokumentation mit Anna-Lena Karn und Maryam Bonakdar

Seit dem großen PISA-Schock von 2001 ist klar: Deutschland, das Land der Dichter und Denker, steckt in einer Bildungskrise und diese wird größer. Mit welchen Problemen sich Lehrkräfte schon in den unteren Klassen konfrontiert sehen, zeigt die "ARD Story: Schulverlierer".

Die Bildungskrise greift in Deutschland weiter um sich. 2023 sorgte die Gräfenau-Schule in Ludwigshafen für bundesweite Schlagzeilen: Rund 40 Kinder, hieß es damals, müssten die erste Grundschulklasse wiederholen, weil ihnen die nötigen Kernkompetenzen fehlten. Rund zwei Jahre später, so berichtete "SWR Aktuell" Mitte April, geht die Schulleitung erneut von rund 35 Wiederholern der ersten Klasse aus. Doch woran liegt diese verheerende Entwicklung? Die "ARD Story: Schulverlierer" geht den Ursachen auf den Grund.

Situationen wie an der Gräfenau-Schule in Ludwigshafen sind kein Einzelfall: Immer mehr Schulkinder scheitern daran, einen Stift zu halten oder der Lehrkraft über einen gewissen Zeitraum aufmerksam zuzuhören. Fehlende Sprachkenntnisse sind dabei nur ein Problem von vielen, mit denen sich Grundschullehrerinnen und -lehrer täglich konfrontiert sehen. Was es braucht, ist ein besserer Übergang von der Kita in die Schule. Doch wie genau könnte der aussehen? Diese Frage möchten Anna-Lena Karn und Maryam Bonakdar in ihrer 45-minütigen Dokumentation beantworten. Dafür begleiten sie eine erste Klasse über ein Schuljahr lang und zeigen unter anderem, warum bisherige Förderkonzepte immer wieder scheitern.