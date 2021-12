Adam sucht Eva 2021: Wer ist rausgeflogen? Wer ist weiter?

Prominente und Nicht-Prominente suchen bei RTLZWEI die große Liebe – und sind dabei splitterfasernackt. 8 Männer und 8 Frauen machen in der sechsten "Adam sucht Eva"-Staffel mit. Hier erfahren Sie, wer die Teilnehmer sind und wer die Sendung bereits wieder verlassen musste.

Bei "Adam sucht Eva" wird Demokratie gelebt. Die Männer und die Frauen müssen in der "Nacht der Erkenntnis" jeweils als Gruppe entscheiden, welchen Mitgliedern der anderen Gruppe sie einen Korb geben. Wer einen Korb bekommt, muss sich wieder anziehen und die Show verlassen. Hier erfahren Sie Folge für Folge, wen es getroffen hat.

Folge 4 (6. Dezember):

Denny Heidrich und Collins Egege buhlen beide um "Normalo"-Kandidatin Sandy. Boxer Denny zieht den Kürzeren, Sandy entscheidet sich für Männer-Model Collins. Derweil kommt mit Leonardo ein neuer Adam in den Garten Eden. Der legt sich direkt mal mit Giselle Oppermann an. Ihr Problem: Leo setzt sich mit seinem nackten Popo auf ihr Bett. Sein Problem: Giselle ist einfach furchtbar anstrengend. Giselle würde Leo am liebsten direkt wieder loswerden, doch die Mehrheit der Evas entscheidet scih dafür, Sasha Sasse rauszuwählen. Für Mr. Germany ist die Show vorbei. Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Folge.