Bachelor in Paradise 2021: Wer ist raus? Wer ist weiter dabei?

Folge 3 (7. November): Drei neue Gesichter im Paradies, und zwei davon waren noch gar keine "Bachelor"- bzw. "Bachelorette"-Kandidaten: Miro und Donya haben von RTL eine Wildcard bekommen. Außerdem ist Romina neu dabei. Es gibt mehrere Krisenherde. Serkan muss die Wogen mit Samira glätten (das macht er erfolgreich), Maurice und Jacqueline kommen in ihrer Beziehung nicht weiter (ihre zwei Kinder schrecken ihn ab) und bei Karina und Brian scheint das letzte Wort noch nicht gefallen. Rie Rosenvergabe wird zu einer unterkühlten Angelegenheit. Jacqueline nimmt Maurices Rose nur äußerst widerwillig an und auch bei Karina und Brian ist nicht gerade Romantik im Spiel. Noch schlechter dran ist nur Chanelle , denn für sie hat niemand eine Rose übrig, noch nicht mal aus taktischen Gründen. Sie ist raus. Bei RTL läuft die Folge in der Nacht von Sonntag auf Montag (00.15 Uhr), bei RTL+ ist sie bereits zu sehen.

So wurden in der 2. Folge die Rosen verteilt:

Denise -> Lorik

Chanelle -> Serkan

Samira -> Ioannis

Jacqueline -> Maurice

Denise-Jessica -> Brian

Karina -> Gustav

Folge 1 (24. Oktober):

Sieben Frauen und sechs Männer ziehen zum Auftakt in die Luxus-Villa. Es sind Denise, nochmal Denise(-Jessica), Karina, Jacqueline, Roxana, Samira und Chanelle bei den Frauen sowie Brian, Martin, Gustav, Lorik, Moritz und Ioannis bei den Männern. Beim Beschnuppern sind die Singles nicht sonderlich schüchtern, es gibt sogar schon den ersten Kuss. Unangenehm: Karina und Moritz haben eine gemeinsame Vergangenheit, die abrupt endete. Am Ende verteilen die Männer ihre Rosen, für eine Frau ist das Abenteuer bereits nach der ersten Folge wieder beendet. Es trifft Roxana, die von keinem der Herren eine Rose bekommen. Wer das verpasst hat, kann die Folge entweder bei TVNOW gucken oder in unserer Zusammenfassung lesen, was passiert ist.