"Bares für Rares"-Händler bekommt eigene Show: "Mit Blödsinn Menschen glücklich machen"

Worum geht es in „Waldis Welt“?

„Waldis Welt“ ist als Doku-Soap konzipiert, bei der – wie der Titel andeutet – Walter Lehnertz im Mittelpunkt steht. Die Macher der Sendung versprechen einen „authentischen und humorvollen Einblick in dessen Alltag und vielseitigen Leidenschaften“. Dementsprechend dreht sich das Format auch nicht in erster Linie um Waldis Händlertätigkeiten bei „Bares für Rares“. Stattdessen spielt die erste Staffel vor allem auf dem Antikhof, den „80-Euro-Waldi“ in der Eifel betreibt. Hier bietet der findige Händler auf rund 800 Quadratmetern eine riesige Auswahl an Antiquitäten und Trödel an. „Hier gibt es nichts, was es nicht gibt“, heißt es dazu auf der Website von „Waldi’s Eifel Antik“. Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen in der Doku-Soap aber auch die künstlerischen Ambitionen von Walter Lehnertz hautnah erleben. Zudem ist der Entertainer bekanntlich immer für eine spannende Geschichte und einen Spaß gut. So soll auch ein Karnevalsauftritt geplant sein.