„Bauer sucht Frau“: Chiara sagt überraschend ab: Was steckt hinter ihrem plötzlichen Rückzug?

Es sollte ihre große Chance sein: Chiara, die vielversprechende Kandidatin der kommenden Staffel von „Bauer sucht Frau“, hat sich plötzlich und unerwartet entschieden, ihre Teilnahme an der beliebten RTL-Kuppelshow abzusagen. Ein Schock für Fans der Sendung, aber auch für das Team hinter der Show, das bereits mit Hochdruck an der neuen Staffel gearbeitet hatte. Die Gründe für Chiaras Rückzug sind bislang unklar, doch Spekulationen über die Hintergründe machen bereits die Runde.

Überraschung in Jubiläumsstaffel

„Wir waren sehr überrascht und auch traurig über Chiaras Entscheidung“, so ein Insider der Produktion. „Sie war eine unserer Top-Kandidatinnen und hatte bereits einen sehr guten Draht zu einem der Landwirte aufgebaut.“

Spekulationen um die Gründe

Warum hat Chiara sich so kurz vor Drehbeginn umentschieden? Offizielle Gründe sind bisher nicht bekannt, doch einige Vermutungen kursieren bereits. So spekulieren Insider, dass persönliche Gründe hinter der Absage stecken könnten. „Es gab Gerüchte, dass Chiara sich kurz vor der Show doch anders orientiert hat – vielleicht hat sie bereits privat jemanden kennengelernt“, so eine Quelle aus dem Umfeld der Produktion.