Kathy Bates gibt Karriereende bekannt: "Das wird mein letzter Tanz"

Kathy Bates hat das Ende ihrer Schauspiel-Karriere bekannt gegeben. Nach über 50 Jahren im Hollywood-Geschäft und zahlreichen Auszeichnungen wird die Oscar-Preisträgerin letztmals in der Neuinterpretation der Serie 'Matlock' zu sehen sein.

Viermal war Kathy Bates (76) für einen Academy Award nominiert, für ihre Rolle der Annie Wilkes in der Stephen-King-Verfilmung "Misery" konnte sie 1991 einen Oscar sogar gewinnen. Auch zwei Emmys und zwei Golden Globes hat die "The Late Shift"-Darstellerin in ihrer über 50 Jahre langen Hollywood-Karriere vorzuweisen. Diese soll nun ihr Ende finden.

Als Madeline Matlock spielt Kathy Bates aktuell die Hauptrolle in der Neuinterpretation der erfolgreichen Serie "Matlock" von 1986. Wie sie im Gespräch mit der "New York Times" verriet, kehrt sie sowohl der TV- als auch der Filmkamera danach den Rücken.

Kathy Bates hört auf: "Das wird mein letzter Tanz" "Das wird mein letzter Tanz", sagte Kathy Bates über ihre Rolle in "Matlock". Bei der Schauspielerei habe sie stets alles gegeben und sich "nicht zurückhalten" können. "Es ist kräftezehrend", erzählte die 76-Jährige, dass der Beruf zu ihrem ganzen Leben geworden war und mit der Zeit Spuren hinterlassen habe. Daher wolle sie nach der Krimiserie aufhören.

"Matlock" soll am 17. Oktober 2024 starten, ein Sneak-Peak der Pilotfolge ist für den 22. September beim Sender CBS vorgesehen. Dann wird Kathy Bates für wohl 18 Folgen noch mal das tun, was sie am besten kann – und vielleicht ja sogar noch eine ganze Weile länger. Denn das "Matlock"-Original lief immerhin ganze neun Staffeln lang.

In der offiziellen Beschreibung zum Reboot heißt es: "Nachdem sie Erfolge in ihren jungen Jahren erlangen konnte, kehrt die brillante Madeline Matlock in ihren Siebzigern für die Arbeit in einer renommierten Anwaltskanzlei zurück. Dort nutzt sie ihr bescheidenes Auftreten und ihre gewieften Taktiken, um Fälle zu gewinnen und Korruption aufzudecken." In Deutschland wird "Matlock" voraussichtlich bei Paramount+ zu sehen sein, ein Starttermin wurde aber noch nicht kommuniziert.

