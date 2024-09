"Das perfekte Dinner": Schwäbisch-persische Fusion in Stuttgart

Finalabend der Münster-Woche

Überraschung beim "perfekten Dinner": "Alles das, was ich gesagt habe, was ich nicht will, finde ich toll"

Am Finalabend von 'Das perfekte Dinner' (VOX) in Münster übernimmt Ulli das Ruder in der Küche. Ihr Mann sollte ursprünglich kochen, doch ließ er ihr den Vortritt. Das Ergebnis? Ein Abend voller Überraschungen und unerwarteter Wendungen.

MEHR