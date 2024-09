Riesen-Erleichterung und eine Welle des Mitgefühls erfassten die Briten. Kate Middleton, die Prinzessin von Wales, gab bekannt, ihre Chemotherapie beendet zu haben. In einem emotionalen dreiminütigen Video zeigte sie sich von ihrer privaten Seite, umgeben von ihrer Familie. "Ich lebe weiter von Tag zu Tag", teilte die 42-Jährige mit, was von der Öffentlichkeit mit großer Anteilnahme aufgenommen wurde. Keir Starmer, der neue britische Premierminister, brachte die allgemeine Stimmung beim Kurznachrichtendienst X auf den Punkt: "Ich freue mich zu hören, dass die Prinzessin von Wales die Chemotherapie beendet hat."

Doch während das Königreich Kate feierte, sorgten Prinz Harry und Meghan Markle für Kontroversen. Gerade einmal gut 90 Minuten nach der Veröffentlichung von Kates Video kündigten sie auf Netflix einen neuen, von ihrer Firma produzierten Dokumentarfilm über den Polo-Sport an. "Geschmackloses, peinlich schlechtes Timing", urteilte ein User. Auch etliche andere empfanden die Eigen-PR als und respektlos so kurz der ernsten Nachricht der Prinzessin.

Nicht nur Film-Nerds sind die Namen Brad Pitt, Michael Douglas, Nicolas Cage und Emma Stone ein Begriff. Dabei heißen die Personen, die sich so nennen, in Wirklichkeit anders. Hier bekommst du ein paar Beispiele für Hollywood-Stars, die mit einem Künstlernamen Karriere gemacht haben.

Prinzessin Kate hingegen wird von einer Welle der Sympathie getragen. Seit der Offenlegung ihrer Krebserkrankung im März dieses Jahres hatte sie sich größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ihr jüngster Auftritt wurde daher als "Befreiung" gefeiert. Im Video zeigte sie sich lebensfroh mit Prinz William und ihren Kindern, spielend und kuschelnd, was ihre Fans tief bewegte. "Die vergangenen neun Monate waren unglaublich hart für uns als Familie", erklärte sie in einer Voice-over-Einblendung.

Blickt man auf die kommenden Monate, so scheint Kate bereit, ihre royalen Pflichten wieder aufzunehmen. Es wird erwartet, dass sie am nationalen Gedenktag "Rememberance Day" und beim Weihnachtsgottesdienst "Together at Christmas" teilnehmen wird.