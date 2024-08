Bill und Tom Kaulitz regen sich über das RTL-"Dschungelcamp" auf: "Wie bescheuert seid ihr?"

Das Sommer-Dschungelcamp zieht auch die Aufmerksamkeit der Kaulitz-Brüder auf sich. In ihrem Podcast äußern sie sich kritisch über den frühen Rauswurf von David Ortega und die redaktionelle "Katastrophe".

Zwölf Realiystars mit "Legenden"-Status kämpfen derzeit bei RTL (täglich, 20.15 Uhr) und dem Streamingdienst RTL+ um die Dschungelkrone. Zu den Fans der IBES-Jubiläumsstaffel zählen auch Bill und Tom Kaulitz. "Ich gucke gerade wieder das Dschungelcamp, und es ist fantastisch", verrät Bill Kaulitz in der aktuellen Ausgabe des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood".

In der Jubiläumsstaffel vom "Dschungelcamp" läuft einiges anders ab, als in den vorherigen Staffeln. Auch die Gage verteilt sich bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" ungewöhnlich unter den Promis. Wir haben einen Blick auf den Verdienst der "Dschungelcamp-Legenden" geworfen.

Ganz zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Staffel scheint der Tokio-Hotel-Frontmann dennoch nicht zu sein: "David Ortega – fantastisch. Der hat mich so gut unterhalten und ich finde es eine Katastrophe, dass die alle so bescheuert sind in diesem Dschungelcamp und den als Ersten rauswählen."