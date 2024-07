Bleibt Louis Klamroth "Hart aber fair"-Moderator? ARD entscheidet nun über seine Zukunft

Die ARD steht vor einer Entscheidung: Bleibt Louis Klamroth Moderator von "Hart aber fair"? Mit Quotenschwächen und Abrufzahlen in der Mediathek steht die Sendung auf dem Prüfstand. Bereits im Juli soll eine Entscheidung fallen.

Nach Informationen der Agentur teleschau will die ARD noch im Juli entscheiden, ob man mit Klamroth und dessen Produktionsfirma Florida Factual über das Jahr 2024 hinaus weitermachen will. Das bestätigte nun Tabea Werner, Sprecherin der ARD-Programmdirektion, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Die ARD-Sprecherin bestätigte Berichte, wonach vereinbart wurde, "dass der durchschnittliche TV-Marktanteil des Formats in den ersten sechs Monaten dieses Jahres nicht niedriger ausfallen darf als im Vorjahreszeitraum." Darüber hinaus gelte es, im ersten Halbjahr 2024 in der ARD-Mediathek einen Schnitt von 250.000 Abrufen pro Ausgabe erreichen. Die neuen "To go"-Ausgaben der Talkshow, die speziell für den Online-Konsum produziert werden, würden eingerechnet.